Viviane Dinamarco é publicitária e designer de interiores formada pela Academia Brasileira de Arte, atuando em projetos residenciais, comerciais e corporativos.

Visita constantemente feiras internacionais, sempre em busca de novos conceitos e tendências. O garimpo e o resgate de peças interessantes fazem parte do trabalho. Design com qualidade e conforto está presente nos projetos, que unem o prático e o funcional às necessidades dos clientes. Com experiência de mais de 15 anos em decoração de interiores, conquistou reconhecimento da mídia especializada no Brasil, tendo vários trabalhos publicados no anuário Casa Vogue. Trabalha o estilo clássico contemporâneo que resulta na composição inusitada de objetos e móveis antigos com os modernos. Presença em eventos importantes do meio - participação de inúmeras mostras de decoração, como Casa Cor São Paulo, Foto Decoração, primeira Casa Hotel (direcionada para o segmento hoteleiro), e as da Artefacto. Montou cenários, empreendimentos comerciais, residenciais e corporativos. Sempre viajando em busca de novas inspirações.

No momento a empresa está bastante voltada para a concepção de espaços corporativos dentro deste novo viés de mercado, onde a decoração corporativa não é somente algo estético, mas também funcional, sustentável e inovador. O escritório cuida desde o conceito inicial do projeto passando por todas as fases de gerenciamento chegando a decoração.

Itens como proporção, ergonomia, iluminação, infra-estrutura, automação, acústica, cores, revestimentos entre outros são cuidadosamente estudados para um resultado final que atenda os altos padrões de exigência.