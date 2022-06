Atuando há mais de 20 anos no mercado a Arquiteta Cristina Amaral é uma profissional de vanguarda, o que não impede que peças de estilo se façam representar para quebrar o impacto das linhas e formas arrojadas.

As inspirações para seus projetos vem de um longo período que viveu no exterior onde se especializou em Interior Design na New York School of Interior Design e de suas constantes viagens ao redor do mundo, não deixando de lado as nossas raízes, de , de onde vem o colorido de seus projetos.

Seu trabalho é bem diversificado que vai de residencias, corporativo até hotelaria.

Cristina tende para proporções bem definidas fazendo da Arquitetura um manancial das artes que propiciam nosso bem estar.