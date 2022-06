Escritório criado em janeiro de 2016 na cidade de Marília, tem como seus arquitetos e urbanistas responsáveis o Sr. Carlos Alfieri e o Sr. Celso de Abreu, formados no ano de 2013 pela Universidade de Marília. O foco da empresa sempre está no bem estar da sociedade, visando sempre a modernidade e o conforto. No escritório abordamos projetos residenciais, comerciais e laudos técnicos. Nossa especialidade são os projetos técnicos do Corpo de Bombeiros.