Arquitetas graduadas e pós graduadas em Design de Interiores, com experiência profissional desde 2011. Com portfólio de projetos residenciais, comerciais e de interiores realizados na região oeste do Paraná.

As Arquitetas Simone e Vanessa, buscam através de seus projetos transformar o sonho do cliente em realidade. A essência profissional é a qualidade e comprometimento com que os projetos são elaborados.