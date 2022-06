Formada em Desenho Industrial, com especialização em Projeto de Mobiliário, atuando no mercado de Interiores há mais de 25 anos.

Desenvolvimento de Projetos de Interiores da análise do perfil do cliente até a finalização da implantação. Todas as etapas são cuidadosamente estudadas e discutidas com o cliente até sua aprovação.

Acompanhamento de cada etapa do projeto até a reforma, especificando todos os acabamentos – pisos, gesso, iluminação, modificação de pontos elétricos e hidráulicos, marcenaria, mobiliário de lojas e complementos para os ambientes; tendo como referencial a Planilha Prévia de Custo da Obra, detalhada, e em concordância com o cliente.

Focada no desejo do cliente sempre e analisando com ele as interferências do espaço, do estilo e do custo. Atendimento em São Paulo – capital e Grande São Paulo..