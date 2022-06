Desenvolvemos projetos residenciais e comerciais, de pequeno a grande porte, relacionados à Arquitetura, Design de Interiores, Orçamentação e Construção. Possuímos a área de planejamento que faz o acompanhamento da execução e administração da obra, de projetos próprios ou terceiros. Chamamos de projeto integrado, o conceito de trabalho que permite unir produção e execução, dentro de um orçamento estudado e pré-definido. Somos pioneiros em algumas tecnologias, nos destacamos no mercado Nacional em alguns serviços, tais como: “Full Provider” – Possuímos a possibilidade de oferecer atendimento completo; desde concepção da ideia, projeto arquitetônico, design de interiores, orçamentação, viabilização do custo da obra e acompanhamento da execução; Tecnologia B.I.M – Building Information Modeling – A Tecnologia mais nova existe no mercado brasileiro. Juntamente com a participação da SBD Ltda. - Sistema Badra de Dados Ltda.; que está no mercado há mais de 30 anos, desenvolvendo orçamentos usando tecnologia de ponta e software próprio, unimos o custo à qualidade, experiência, sabedoria, tecnologia com talento e modernidade. Geramos ao cliente o custo/meta com o objeto de um planejamento transparente, e o mais elevado nível de qualidade de respostas necessárias para o sucesso dos nossos trabalhos. Através da construção virtual em terceira dimensão, é feito o levantamento de quantidades de materiais necessários, juntamente com as planilhas de custo, geramos para o cliente gráficos, planilhas detalhadas de valores, curva abc e principalmente o cronograma físico/financeiro possibilitando a viabilização da obra dentro do limite que o cliente se dispõe gastar. Entregamos desenhos forma de fotos, o valor total da obra e o planejamento mensal ao longo do tempo vai levar até ser concluída. Com todas essas informações em mãos, possibilitamos uma visão real do projeto e principalmente transparência nos valores totais da obra. Posteriormente damos início a construção que irá ganhar forma dentro de alguns meses, com qualidade, satisfação, garantia e segurança.