Gabriela Prado e Eliane Zogbi são Arquitetas e Urbanistas, formadas pela FAAP em 1998. Veridiana Tobar estudou Publicidade e Propaganda na mesma Universidade, porém mudou os rumos e mergulhou no Design de Interiores ao concluir o curso na Panamericana de Artes em 2001. As principais referências no trabalho do escritório são as memórias, experiências sensoriais, das viagens por diferentes lugares que sempre povoam a mente das sócias com verdadeiros insights associativos. Ao projeto Prado Zogbi Tobar se atribui linhas retas, cores neutras, harmonização de materiais, uso diversificado da madeira e tecidos naturais de linho ou algodão, na busca de um ambiente aconchegante, leve e que promova a convivência agradável. O cliente pode esperar da Prado Zogbi Tobar o total respeito pela história dele, disponibilidade, atendimento exclusivo e o cultivo do relacionamento de amizade, acima de tudo. A metodologia do escritório é fixada nas especialidades de cada sócia, no controle e planejamento. A percepção do gosto pessoal do cliente se extrai a partir da leitura da imagem e valores projetados pessoalmente e isso se reflete em diferentes projetos, sendo que cada um é único.