Criado

no inicio de 2010, o escritório Silvia Aguiar Arquitetura de Ideias, desenvolve projetos em âmbito nacional.

Formada no ano de 1993 pela Faculdade de Arquitetura Belas Artes de São Paulo, trabalhou por vários anos em uma grande incorporadora, esta vivencia e experiência é aplicado a favor do desenvolvimento de trabalhos para o mercado imobiliário, hoteleiro, projetos residências e comerciais, que englobem desde a sua concepção até o gerenciamento e implantação do projeto.

Focado na satisfação do cliente, desenvolve projetos onde aliá novidades, custo e personalidade, fazendo com que cada projeto seja único.