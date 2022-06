Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e pós-graduada em Design de Interiores pela UTFPR, a arquiteta Tatielly Zammar completou dez anos de atuação com escritório próprio em 2014. Com projetos arquitetônicos, de paisagismo e interiores, possui um estilo contemporâneo com pinceladas clássicas. Procura sempre trabalhar em conjunto com o cliente, buscando um resultado personalizado. Para se manter atualizada, participa dos mais variados eventos e acompanha mostras nacionais e internacionais. Em 2014 participou pela primeira vez como expositora da Casa Cor Paraná, com o espaço Loft da Gourmet, e ganhou o Prêmio de Projeto com o Melhor Aproveitamento de Espaço.