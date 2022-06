Lorreine Claudio é arquiteta, graduada e mestre pela Universidade Mackenzie, em São Paulo. Morou na Holanda e liderou projetos de estudo e trabalho em países europeus e no Canadá. Tem em seu currículo mais de 150 projetos realizados ao longo dos últimos 20 anos, tendo sido reconhecida em diversos artigos e revistas especializadas do setor. Com o seu trabalho de graduação, foi indicada ao prêmio Ópera Prima e é palestrante convidada em eventos acadêmicos. Como marca, os seus projetos combinam personalidade, modernidade e sofisticação. É reconhecida por atuar em todas as etapas de projeto, desde o gerenciamento de obra a decoração, e entregar complexos projetos no prazo por um custo acessível. Atualmente lidera o escritório Lore Arquitetura, na capital paulista, onde atende projetos residenciais e comerciais no Brasil e no exterior. "Eu trabalho para fazer a vida do cliente melhor, mais bonita, organizada e prática. Procuro desenvolver o potencial dos espaços pensando em quem vai usufruir dele, tendo sempre em mente a funcionalidade e praticidade. Sinto-me realizando sonhos, e cada projeto é um aprendizado e uma conquista", destaca Lorreine.