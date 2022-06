O escritório trabalha com uma linha de Arquitetura Moderna, baseada nos princípios de sustentabilidade, conforto e funcionalidade aliada a uma estética apurada dos elementos Arquitetônicos sem exageros e excessos. Design Clean, contemporâneo, prático e dinâmico. “Acredito numa Arquitetura com poucos elementos e grandes resultados onde o desejo do cliente é o grande motivador das ideias e o arquiteto apenas um instrumento que rege seus desejos. O projeto deve refletir o sonho, a história e as expectativas do cliente. Para se ter um resultado positivo a arquitetura precisa está bem embasada em elementos como: uso de materiais adequados e sustentáveis, emprego correto da Tecnologia aliada a Estética, conforto e funcionalidade dos espaços criados para isso. “A Arquitetura precisa caminhar junto com o projeto de Ambientação, Paisagismo, Instalação e Estrutura. Por isso trabalho de forma integrada na concepção e detalhamento dos projetos para que o resultado final seja bem planejado em relação ao conforto ambiental, a segurança, a estética, a funcionalidade e ao cumprimento da legislação urbanística. O resultado são obras bem executadas compatíveis com as expectativas do cliente, e os custos propostos.