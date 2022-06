A empresa de arquitetura e design de interiores Arquitetare,

foi formada há 25 anos. Ao lado de Elaine Zanon está a designer Claudia Machado, que ingressou como estagiária, mas desde 1998 comanda e administra o escritório juntamente com sua fundadora. Com o passar do tempo, outros profissionais foram integrados a equipe, somando hoje 24 profissionais, entre arquitetos e designers responsáveis pelo desenvolvimento e realização de todos os projetos.

“Aqui o cliente não encontra um profissional, mas uma junta de arquitetos e designers”, brinca Elaine.

Para cada projeto são realizadas reuniões iniciais, nas quais são definidas as particularidades de cada cliente. A concepção conceitual é desenvolvida manualmente pelas sócias. Em seguida o desenvolvimento do projeto é feita pela equipe multidisciplinar e extremamente criativa, inovadora e técnica que produzem apresentações utilizando programas de última geração, para melhor compreensão do projeto.

Sendo seu principal diferencial, a Arquitetare acredita que a divergência de ideias é a morada de um infindável progresso, portanto sua equipe conta com profissionais com formação e características diferenciadas para que cada um possa contribuir com suas especialidades, passando sempre por análises críticas e supervisão de Elaine e Claudia. Para então, após analisar diversas possibilidades, apresentar a seus clientes o projeto que melhor se adapta as suas necessidades e expectativas.

As principais vertentes da empresa são projetos arquitetônicos e de interiores, tanto residencias, comerciais como corporativos, também desenvolvemos projetos de revitalizações e planejamentos urbanos.

Hoje se fala muito em arquitetura sustentável, sendo que, na verdade, toda boa arquitetura é sustentável!

Acreditamos e vivenciamos que "arquitetura é cultura". E a nossa missão é melhorar a qualidade de vida de nossos clientes, e nosso papel na cultura da sociedade realizando projetos, revitalizações, e planejamentos urbanos, procurando sempre atender as demandas que a cidade necessita, respeitando sempre a sua cultura local.