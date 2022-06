Studio de arquitetura voltado para o desenvolvimento de projetos de iluminação. Buscamos o entendimento e valorização da arquitetura através da iluminação, usando soluções criativas e tecnologia de ponta. Desenvolvemos projetos residenciais, comerciais, coorporativos, com certificados Leed e Aqua.

Architecture Studio dedicated to the development of lighting projects. We seek the understanding and appreciation of architecture through lighting, using creative solutions and technology. Developed residential, commercial, corporative, with Leed and Aqua Certifications.