Rodrigo é designer e marceneiro. Desenha e produz peças de mobiliário com linhas racionais, madeira maciça, técnicas de marcenaria tradicional e uma constante preocupação com a durabilidade de suas criações, seja pela qualidade da produção, seja pela atemporalidade dos seus desenhos.

Produzir seus móveis à mão, um a um, e pra durar, são algumas das escolhas bem características do trabalho do Rodrigo. Ele também opta por vender, desde 2009, a maior parte das suas peças de forma independente, por esse site aqui. Não é raro ele mesmo criar, projetar, produzir e até embalar seus móveis. Além disso, ele faz peças únicas, e tem outras produzidas em série pelas empresas de design. Ele entrega no país todo e no exterior também. A sua oficina fica num antigo galpão na Barra Funda, em São Paulo. Rodrigo é também idealizador e participante do movimento Feito à Mão, que reúne designers que, como ele, querem valorizar e sensibilizar as pessoas para o diferencial dos produtos feitos artesanalmente.