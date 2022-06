NOVARK atua no segmento de Arquitetura e Design com foco em projetos de ambientes comerciais , residenciais e de paisagismo, sempre comprometida com a criação de identidade visual condizente com perfil da marca e dos clientes.

Oferecendo soluções criativas e personalizadas, com excelência, estética e funcionalidade, criando espaços lúdicos e exclusivos. Seu diferencial é o desenvolvimento de projetos a partir da criação de conceitos, embasados no briefing e na história da marca.