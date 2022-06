O escritório Vitral arquitetura . interiores . iluminação situa-se na cidade de Curitiba/PR e Balneário Camboriú/SC.

A frente do escritório, as arquitetas Gabrielle Toledo Cordova e Manuella Toledo Cordova, com mais de 15 anos de experiência, uniram-se após trabalharem em diversos escritórios de arquitetura e construtoras, formando em 2013 a Vitral arquitetura . interiores . iluminação.

Conforto, funcionalidade, beleza e harmonia são itens indispensáveis para elaboração de seus projetos, sempre respeitando o estilo do cliente e as diretrizes essenciais.

Principais áreas de atuação: elaboração de projetos arquitetônicos comerciais e residenciais, projetos de interiores comerciais e residenciais, reformas, além de projetos luminotécnicos, muito importantes para o resultado final do conjunto.

GABRIELLE TOLEDO CORDOVA

Formada em 2002 pela Universidade Estadual de Londrina/PR (UEL)

Especialização em Arquitetura e Pós-Modernidade: Linguagem e Composição – Universidade Estadual de Londrina/PR (UEL) – 2003

Especialização em Arquitetura de Interiores – Universidade Filadélfia de Londrina/PR (UNIFIL) – 2004

Especialização em Iluminação e Design de Interiores – IPOG Curitiba/PR – 2012

Publicação:

CORDOVA, G.T.; Análise de pinturas noturnas impressionistas, neoimpressionistas e pós-impressionistas através de um paralelo com a realidade tecnológica da Europa do século XIX. Junho de 2013. Revista On-Line IPOG Especialize. http://www.ipog.edu.br/uploads/arquivos/58ff063df...

MANUELLA TOLEDO CORDOVA

Formada em 2006 pela Universidade Filadélfia de Londrina/PR (UNIFIL)

Especialização em Iluminação e Design de Interiores – IPOG Curitiba/PR – 2012