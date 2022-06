Novidade verde

Através de pesquisa e experimentação, grupo de arquitetos inova a relação entre paisagismo e arquitetura

Há três anos no mercado, SAPU - Studio de Arquitetura e Paisagismo Urbano - já conquistou uma clientela fiel a sua forma ousada e sustentável de pensar o paisagismo. Os três jovens arquitetos, já· experientes na ·área, uniram ideias e vontade de inovar para ressignificar a relação entre botânica e arquitetura.

Sob termos conceituais, a equipe do escritório SAPU busca direcionar seus projetos para não somente a valorização do espaço arquitetônico, mas também para o condicionamento ambiental, priorizando o suporte que aquela biodiversidade necessita para sobreviver.

Certos de que o paisagismo, seja em ambientes públicos ou privados, é ferramenta para o redesenho do espaço urbano, o conceito do escritório é o próprio desafio a que a equipe de arquitetos se propıe: trabalhar a estética da natureza a partir da conservação de sua biodiversidade. As incontáveis combinações possibilitam um resultado riquíssimo em formas, texturas e cores.

Seja em um jardim vertical ou no projeto de uma praça, o SAPU trabalha com soluções paisagísticas que dialogam com a vegetação do entorno, com a funcionalidade do espaço e, claro, com as pessoas. Assim, mais do que projetos, criam-se conexões entre diferentes meios e vidas. Para mais informações:

SAPU - Studio de Arquitetura e Paisagismo Urbano

Tel: 11 2307 8718

e-mail: contato@sapu.com.br

www.sapu.com.br

f/studiosapu