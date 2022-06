Luiza Soares é arquiteta de formação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com especialização em Planejamento Ambiental e atua desde 2013 na área da Arquitetura Paisagística. Além disso tem compartilhado com os designers Daniel Romeiro e Flávia Soares um ateliê de cerâmica artística onde mistura a terra queimada à terra fértil, criando jardins únicos, em todas as proporções.