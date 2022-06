As arquitetas Francisca Reis, Guta di Pietro e Carolina Busnelo

Grinberg acumularam experiências em renomados escritórios de São Paulo e se uniram para criar o Anexo Arquitetura. Se conheceram em 2008, quando trabalharam juntas no escritório de Dado Castello Branco. Com um estilo contemporâneo, o trio busca atender as necessidades funcionais e estéticas com soluções flexíveis e sofisticadas. O escritório é especializado em criar projetos personalizados nas áreas de arquitetura, decoração e desenvolvimento de mobiliário. Sempre pensando nos mínimos detalhes e respeitando o perfil de cada cliente.