Um escritório desapegado do convencional que visa a criatividade acima de tudo, atingindo a excelência em seus projetos.

Arquitetura residencial, arquitetura comercial, arquitetura e design de interiores, design gráfico e de produto (mobiliário) são os ramos que o La Idea se compromete em achar soluções através da multidisciplinaridade. O escritório, por oferecer uma gama completa pela junção arquitetura e design, apresenta todo suporte a um projeto, desde seus aspectos em design visual até o caráter arquitetônico. Brasilidade, identidade e memória estão presentes no nosso trabalho que também traz legítimas preocupações ambientais, sociais e culturais em forma de solução de projeto. Em tudo o que fazemos buscamos entregar soluções inovadoras e personalizadas com o objetivo de atender as diferentes características e necessidades dos nossos clientes.