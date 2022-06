Ventana é um estúdio criativo focado em design de interiores e que procura transformar espaços de forma democrática e com afeto.

O nome Ventana – “janela” em espanhol - veio da fascinação de sua idealizadora por essas aberturas na parede, que para ela são um se abrir para o mundo, uma forma de estar sempre receptivo a novas ideias. Essa maneira de ver diversas possibilidades está conectada com nosso modo fluido de criar.

Carinho com os detalhes e delicadeza nas escolhas fazem parte de nossa busca pelo resgate ou a criação do amor pelo espaço, seja ele sua casa, seu comércio ou escritório.​Não é só sobre seguir tendências, mas sobre criar algo belo e que funcione para quem ali convive, dando uma sensação de pertencimento e reconexão.O espaço é reflexo do que somos.