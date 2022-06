Márcia Arcaro, proprietária da empresa Marcia Arcaro design graduada como Design de Interiores pela Escola Panamericana de Artes, tem seu trabalho reconhecido pelos seus clientes e parceiros como uma verdadeira arte, os quais expressam real satisfação quando verificam que a obra final superou suas expectativas. Seu profundo conhecimento deve-se a verdadeira paixão pelo que faz, a estudos detalhados de casos e tendências e viagens ao exterior

Márcia atua na atividade relacionada a Decoração de Interiores desde 1992, no início exercendo cargos em empresas especializadas, e a partir de 2002 desenvolve o trabalho em seu próprio escritório.

Marcia Arcaro design é um negócio que está relacionado à interação do ser humano com os ambientes onde vive, sejam eles o local de moradia, o escritório, os locais de trabalho ou de atividades diversas. A qualidade do ambiente que nos rodeia é uma tendência do viver de forma integrada e holística, contribuindo para a qualidade de vida, contemplando os seres humanos e seus anseios, concretizando sonhos e materializando o universo pessoal.