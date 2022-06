Flávia Lucas e Adriana Esteves são especializadas em arquitetura de interiores, reformas de residências e espaços comerciais tais como lojas, escritórios, restaurantes e consultórios.

Flávia, depois de formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ em 1996, passou por renomados escritórios de arquitetura, o que lhe rendeu diferentes perspectivas de estética e criatividade e a cerca de dez anos, abriu seu próprio escritório.

Adriana Esteves é formada em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenou escritórios de renome no Rio e em São Paulo. Em 2013, veio somar seu estilo e experiência profissional para juntas, elaborar projetos ainda mais detalhados e personalizados.

Com atendimento personalizado e atuando em sintonia com seus clientes e fornecedores para discutir cada detalhe do projeto, as arquitetas Flávia Lucas e Adriana Esteves propõem ambientes contemporâneos, com mistura de elementos rústicos ou toques clássicos, buscando traduzir, com charme e bom gosto, o estilo de vida de cada cliente, e atender suas necessidades de conforto e bem estar.