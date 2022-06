A Lanza Arquitetos, radicada em Belo Horizonte-MG, é uma empresa especializada em projetos de arquitetura, de interiores e de design, que se caracterizam pela busca constante da excelência, seja em termos de funcionalidade, de operacionalidade e de qualidade estética.

Atuando há mais de quarenta anos em Belo Horizonte, é responsável por projetos de diversos edifícios comerciais e residenciais em Belo Horizonte, Nova Lima, Brasília e diversas cidades de Minas Gerais e do Brasil.

Nossa maior produção está focada em residências unifamiliares, das mais simples até as de mais alto padrão de sofisticação e acabamento.

Construídas em várias cidades de Minas Gerais e outros estados brasileiros, estas residências se destacam pelo aprimorada expressividade de sua volumetria, pela fluidez de sua concepção espacial e pela harmoniosa integração de seus interiores com os espaços externos, com os jardins e com o entorno.

Tudo isto fruto de uma criteriosa relação com os usuários, onde seus sonhos e desejos são exaustivamente analisados e considerados na elaboração de um conceito direcionador do projeto.

O Projeto Arquitetônico que oferecemos é o resultado de um longo processo de análise e interação com os usuários (clientes), onde sua participação é fundamental para que se alcance os objetivos desejados. Afinal, são eles que, ao usar os espaços lhes conferirão o seu verdadeiro sentido, seu caráter e sua expressão. Etapas:

* Briefing: primeiro contato entre o arquiteto e o cliente com o objetivo de estabelecer uma relação de conhecimento pessoal e profissional, através da qual serão apresentadas as necessidades do cliente e a metodologia de trabalho do arquiteto visando estabelecer as bases nas quias será desenvolvido projeto.

* Programa de necessidade

* definição das características da obra do ponto de vista estético: sua implantação, sua volumetria, suas cores, seus materiais, etc:

* expectativa em relação aos aspectos funcionais e operacionais dos espaços:iluminação, ventilação, conforto térmico, acústica, etc.

* listagem e estabelecimento das características físicas dos espaço: forma, dimensões, fechamentos, aberturas, materiais, etc.

* sua integração com as áreas externas: divisas, áreas livres, jardins, etc.

* seu relacionamento com o entorno: vizinhos, vias públicas, áreas públicas,

* Estudo Preliminar: solução espacial do programa, apresentada em plantas, cortes elevações e maquete eletrônica, oferecendo clara compreensão dos espaços e volumes criados, para avaliação e aprovação do cliente

* Projeto Legal, elaborado fundamentalmente para sua aprovação nos órgãos competentes, apresentado de acordo com as normas e os padrões exigidos

* Anteprojeto, desenvolvimento mais detalhado do projeto legal com todas as informações necessárias à perfeita execução dos cálculos complementares

* Compatibilização da arquitetura com os demais projetos envolvidos (cálculo, hidráulica, elétrica, ar condicionado, iluminação, aquecimento solar, energia foto-voltaica, etc.) permitindo a perfeita integração entre eles, evitando conflitos e interferências

* Projeto Executivo, Detalhes Gerais e Especificações: conjunto final de elementos ( desenhos, planilhas, textos, etc.) definitivos, a serem usados na construção da obra.

* Acompanhamento da obra: visitas à obra para acompanhamento de sua execução para verificação de sua perfeita execução e esclarecimentos de possíveis dúvida decorrentes de interpretação dos desenhos ou situações não compreendidas

O Projeto de Interiores que oferecemos é rigorosamente integrado com o projeto de arquitetura, e conceitualmente baseado nos mesmos parâmetros nele considerados. É desenvolvido através das seguintes etapas

* Estudo com Lay-out: lay-out de distribuição do mobiliário e demais objetos constantes da caracterização de todos os ambientes estudados

* Visualização com maquete eletrônica: entrega de uma imagem em 3D dos principais ambientes decorados, oferecendo perfeita compreensão da solução proposta

* Detalhamento: detalhamento pormenorizado de todos os elementos construtivos do projeto, compatibilizando-os com os detalhes de arquitetura

* Mobiliário: escolha de todo o mobiliário de cada ambiente, com indicação de suas marcas, modelos, fornecedores e lojas, cores, texturas, tecidos, etc.

* Adornos, objetos de arte e outros objetos: especificação, em cada ambiente, de todos os elementos secundários que reforçam e complementam a decoração

* Acompanhamento junto a fornecedores e executores dos serviços, com a finalidade de esclarecer e dirimir dúvidas que porventura apareçam

* Design: projetos de mobiliário, acessórios e peças de decoração especiais para complementação do projeto de arquitetura ou de interiores

Lanza Arquitetos é uma continuação do trabalho individual de seu fundador, Luiz A. Lanza, autor de diversos projetos em Minas e outros estados brasileiros, entre 1996 e 2003.

Em 2003 iniciou a Lanza Arquitetos, ampliando o campo de atuação para as áreas de arquitetura de interiores e design de objetos, juntamente com seu filho, Alexandre de Salvo Lanza.

Nossa filosofia de trabalho baseia-se na premissa de que a Arquitetura é uma arte e que sua importância decorre do fato de que nossa existência é referenciada aos espaços que habitamos. Espaços expressivos carregam significados que fortalecem nossa relação com eles e são fundamentais para o enriquecimento de nossas relações sociais e culturais.

Nossa equipe:

Luiz A. Lanza, arquiteto, formado pela Escola de Arquitetura da UFMG em 1966. Professor Adjunto do Departamento de Projetos EAUFMG de 1968 a 1995. Professor Assistente no Departamento de Arquitetura da PUC-Minas de 1995 a 1998.

Alexandre de Salvo Lanza, arquiteto, formado pela PUC-Minas em 1996, especializado em Arquitetura, Artes e Espaços Efêmeros pela Universidade da Catalunia-PC, em Barcelona, Espanha. Responsável pela área de Interiores e Design de Objetos

Mirian Barbosa, arquiteta, formada pela Escola de Arquitetura da UFMG, em 2005. Iniciou como estagiária em 2003 e hoje é parte importante da equipe, participando ativamente de todos os projetos.

Cintia França, formada em arquitetura pela PUC-Minas em 2009, participa ativamente de todos os projetos em especial nas áreas de Interiores e Design

Contamos também com a parceria de diversos competentes profissionais que tem complementado nosso trabalho, seja como responsáveis pelos diversos projetos complementares, seja atuando como consultores nas áreas de sua especialidade.

Premios conquistados:

1º lugar no Concurso p/ a Nova Praça de Esportes do Pampulha Iate Clube- 1974

( obra construída)

1º lugar no Concurso Nacional p/ o Terminal Pampulha do BHBUS, do BHTRANS

1995 (Co-autor e coordenador da equipe de arquitetos e urbanistas).

Publicações:

Diversas residências publicadas em revistas especializadas em arquitetura e decoração:

0opImobiliare, Habitat, ConceitoAV ( Bahia )

Participante do livro “ INTERIORES -Arquitetura, Design de Interiores, Paisagismo e Fotografia” de Jomar Bragança -2.000., c/ duas residências

Participante como representante de Minas Gerais no livro BRASIL 10+ ARQUITETOS da

Editora Victoria Books ( com 3 residencias )

Participante do Anuário mg 2015 StarHome arquitetura artes & interiores da Soler Editora

Diversas residências publicadas nos livros OCA-Arquitetura no Brasil: Casas - volumes

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 e 12