Formada em 1986 no curso de Arquitetura e Urbanismos pela Universidade Federal de Santa Catarina e com especialização em Ergonomia pela mesma instituição, a arquiteta Mônica Savi vem atuando no mercado de projetos arquitetônicos e de interiores desde então, sempre procurando criar soluções arquitetônicas que respeitem as necessidades e desejos dos clientes, o contexto ambiental em que está inserido e as tendências do mercado.