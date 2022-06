O arquiteto desenvolve projetos tanto na área residencial quanto comercial, além de interiores e reformas em geral. Além de Goiânia, assina projetos arquitetônicos em várias cidades do Estado de Goiás - a exemplo de Porangatu, Caldas Novas, Itumbiara e Rio Verde - e também em diferentes localidades do País - como Belém, Porto Velho, Brasília, São Paulo, São José do Rio Preto, Brusque e Maringá.