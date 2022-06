Gallasso Polacchini Arquitetura e Design destaca-se por desenvolver projetos e obras de arquitetura e design de interiores para as áreas residencial, comercial e hospitalar. Os projetos unem a preocupação estética com as melhores soluções técnicas e funcionais sempre respeitando o perfil de cada cliente, usando sempre o que há de mais novo no mercado, resultando em ambientes aconchegantes e acolhedores.O foco do escritório é tornar a experiência “projeto e obra” em um momento tranquilo e prazeroso para o cliente. Para isso atendemos o cliente desde o início do processo com individualidade, respeitando as demandas e necessidades de cada um. Sendo responsável pelo processo do início ao fim conseguimos garantir a máxima qualidade dos serviços e a pontualidade na entrega.