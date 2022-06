Os projetos elaborados pelo E3 ARQUITETURA buscam a integração do objeto arquitetônico na paisagem de forma harmônica. Funcionalidade, beleza e praticidade estão na essência de cada projeto que é desenvolvido de acordo com as necessidades de cada cliente.

Especificação de materiais elaborados dentro dos princípios de sustentabilidade, são prioridade na escolha das soluções. Assim como a utilização da iluminação natural e ventilação para racionalização do uso da construção.