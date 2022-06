O escritório Impelizieri Arquitetura, acompanha todas as etapas do projeto, desde a criação e definição dos espaços junto ao cliente, analisando as necessidades e possibilidades individualmente, até a execução da obra.

Nosso escritório busca propiciar ao cliente uma ótima experiência com reformas ou decoração, sem o stress comum em obras e projetos do tipo. Com o acompanhamento de todos os passos do projeto garantimos que nada saia fora do combinado e resolvemos qualquer problema com rapidez, aumentando a satisfação de nossos clientes