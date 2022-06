Antenado nas novas formas de morar, consumir e usufruir dos espaços, o C.Arquitetura propõe uma arquitetura descolada, descomplicada, simples mas não comum, sofisticada mas sem excessos. Uma arquitetura onde o cliente possa SER no seu LAR, pois sabemos que nossas vidas são corridas e que sentar, respirar e sentir-se bem em casa são momentos precisos e queremos proporcionar e valorizar isso ao nosso cliente, através dos nossos projetos.

Simples sim, mas não comum, especial. Sofisticado na forma mais pura da palavra - aprimorado. A mescla do rustico e moderno, novo e reciclado, cor e neutralidade, tudo isso num projeto que representa o gosto, o estilo de vida e as paixões do cliente. Usamos as tecnologias e tendências para proporcionar espaços com personalidade, mas não nos prendemos aos padrões. Viagem, leitura, pesquisa, aprendizado e atualização é o que nos move e de onde trazemos inspiração e elementos para a criação. Da casa ao edifício, do móvel à luminária, da sede do seu negócio ao expositor. O C te recebe num espaço intimista e criativo, pra mostrar que nada precisa ser complicado, mas precisa sim, ter a sua cara.

Criação e coordenação: Arquiteta Caroline A. Vargas.