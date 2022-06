O que esperar de uma plataforma que compartilha ideias para sua construção, decoração e reforma? Nada mais, nada mesmo, que muita inspiração. Você vai se surpreender com algumas dicas profissionais e com nossos artigos aqui na Homify.

É um espaço para criar ideias e tirá-las do papel... transformar. De norte a sul, de leste a oeste aqui no Brasil vários profissionais de planejamento estão convidados a serem parceiros conosco.

É simples, dinâmico e o melhor, é de graça. Você cria um perfil, apresenta o seu trabalho com ilustrações das mais variadas. Mas o ideal é que sejam as suas criações, para que outros possam procurá-lo ou inspirar-se. E cria um idealbook, um livro com várias ideias, que você pode levar até os seus clientes, fornecedores e quem sabe, para projetos acadêmicos pessoais, um portfólio on-line talvez.

A interatividade é on-line, seguindo os feedbacks de usuários, como você ou pessoas que estão simplesmente curiosas, procurando algo inusitado para revolucionar o designer de suas residências.