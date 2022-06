Arquiteta – Carmen Silvia Almeida está no mercado há mais de 15 anos, com experiência em escritório de arquitetura e grandes empresas da construção civil.Projetar, reformar, transformar espaço e decorar, dentro dos desejos de cada cliente, para viabilizar as necessidades técnicas, funcionais e estéticas. Com prazos, orçamentos justos com seriedade profissional e respeito ao cliente.