Acreditamos que fazer arquitetura é compreender a complexidade do contexto e a necessidade de cada cliente, avaliando todas as conexões e relações com o ambiente, com a edificação e com a cidade.

O processo do nosso trabalho se dá de forma criativa e colaborativa, tornando possível perceber a essência do cliente através do conhecimento dos seus valores e vivências.

Nosso objetivo é criar projetos eficazes que promovam experiência e emoção, além da forma e função. O resultado são projetos que superam expectativas.

Arquitetas | Débora Feistauer e Taís Nicolacópulos.