Carolina Kist é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e pós graduada em Design de Interiores pelo Istituto Europeo di Design _ IED SP. Durante o período em que residiu em São Paulo, Carolina adquiriu experiência em alguns dos mais renomados escritórios de Arquitetura. Com um amplo portfólio, em 2011 criou a empresa Carolina Kist Arquitetura e Design, onde atua no segmento de Arquitetura e Design de Interiores Residencial, Comercial e Corporativo. Seu estilo jovem, criativo e detalhista é marcado pela contemporaneidade e minimalismo. A arquiteta Carolina Kist, procura imprimir seu estilo em cada trabalho e viabiliza necessidades técnicas, funcionais e estéticas ao perfil do cliente.