O Cria Arquitetura fornece uma grande gama de serviços de arquitetura e construção incluindo:

Projetos Residenciais Projetos de Design de interiores Projetos Comerciais Projetos Institucionais

O escritório conta com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para desenvolver projetos de alta qualidade com atendimento personalizado.Trabalha associado à empresas de engenharia e consultoria, garantindo ao cliente um atendimento completo desde a concepção do projeto até a entrega da obra.