Brunno Meireles e Andre Pavan se conheceram em São Paulo, nos bancos da Faculdade e, posteriormente, se reencontraram em Barcelona especializando-se em arquitetura sustentável. Em janeiro de 2010 associaram-se no intuito de criar um estúdio de arquitetura criativo e versátil.Procuram atender da melhor forma às necessidades dos clientes, incorporando em seus projetos, idéias inteligentes e criativas, além do know-how em sustentabilidade que os diferencia. Seu intuito é o de, em resposta às demandas dos clientes, sempre formular conceitos fortes que sustentem as propostas contidas em seus projetos.No desenvolvimento dos projetos, após uma escuta criteriosa das expectativas dos clientes, integrando a experiência e o conhecimento específico que eles aportam, enfatizam a interatividade no processo criativo, permitindo a obtenção de soluções arquitetônicas melhor resolvidas e esteticamente diferenciadas.Por isso, nesses anos de existência, podem exibir um portfólio de projetos que atestam a qualidade, seriedade e competência de seu trabalho.A Meireles + Pavan ARQUITETURA destaca-se pela abordagem pessoal e pela inovação arquitetônica de seus projetos, que transmitem a força de um design arrojado e de vanguarda.