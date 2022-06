Estúdio de Design de Produtos fundado por Felipe Bezerra e André Gurgel em Natal, no ano de 2012, quando decidiram se associar pela grande afinidade na esfera criativa.

Felipe Bezerra nasceu em Natal em 1970, é arquiteto graduado pela UFRN e dirige também o escritório Felipe Bezerra Arquitetos desde 2000.

André Gurgel é designer com especialização em design gráfico tridimensional e visualização de produtos, nasceu em Natal em 1988, e dirige também o estúdio de computação gráfica VirtuaCG.

O nome é inspirado na música homônima do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, que foi uma das mais completas, importantes e inventivas figuras da música popular brasileira. Ela representa a cultura Nordestina, traço marcado pela irreverência do desenho criativo do estúdio.

Com a associação e a ideia dos criadores em mente coleciona diversos prêmios ao redor do mundo desde então.