O Studio Alessandra Lobo nasceu com a paixão da designer pela concepção de ambientes harmoniosos e confortáveis. Com atuação em todas as fases da obra, a profissional traduz as exigências do cliente para a realidade.

Formada e pós-graduada em Design de Interiores e Iluminação pela Universidade Estácio de Sá/RJ, em 2004, e Master em Arquitetura pelo Ipog/Go, Alessandra está no mercado goiano há quase 15 anos assinando projetos de residências, apartamentos, lojas, escritórios, concessionárias de automóveis e outros. Além disso, a designer participa ativamente das mostras Casa Cor, Ambientar e Morar Mais de Goiânia e Brasília. Cada novo projeto é um desafio para Alessandra Lobo, que com dinamismo, compromisso e profissionalismo atende seus clientes para alcançar sua total satisfação.