O Escritório Arquitetura Integrada é comandado pelas arquitetas PMP - Lorena Barros e Msc - Pollyana Rangel.

O escritório trabalha com projetos de grande, média e pequena escala com foco no atendimento a particulares, empresas, indústrias e instituições em geral. É formado por uma equipe multidisciplinar que preza pela colaboração, troca de ideias e uso de técnicas internacionais de gerenciamento de projeto. Para as arquitetas cada projeto é resultado da reflexão das necessidades dos clientes, variáveis arquitetônicas, demandas bioclimáticas e normas técnicas, que devem resultar em uma construção bela, funcional e atemporal. Elas acreditam no poder transformador da arquitetura e buscam a integração meio ambiente x ambiente construído e ambiente construído x homem.