SITUADO NO LEBON , NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, O BC ARQUITETOS FOI CRIADO EM 2003 PELOS ARQUITETOS BRUNO CARVALHO E CAMILA AVELAR, APÓS PASSAGEM POR ESCRITÓRIOS DE RENOME NO ÂMBITO NACIONAL.

O ESCRITÓRIO CONTA COM UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FORMADA POR DESIGNERS, ARQUITETOS E GESTORES - DESENVOLVENDO A GESTÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE INTERIORES. A ARQUITETURA QUE PERMEIA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO ESCRITÓRIO, BUSCA OS ELEMENTOS HORIZONTAIS, DE TRAÇOS LIMPOS E ATEMPORAIS FAZENDO UM LINK MUITO FORTE COM AS OBRAS DE ARTE E COM O DESIGN, TRANSMITINDO POESIA EM CADA ESPAÇO.

ALGUNS DE SEUS ÚLTIMOS TRABALHOS PUDERAM SER VISTOS NAS MOSTRAS CASA COR RIO 2013, CASA COR RIO 2014 E ARTEFACTO RIO 2015, DENTRE ELES, ALGUNS PRÊMIOS E PARTICIPAÇÕES ENTRE OS FINALISTAS, TAIS COMO: FINALISTA PRÊMIO DECA 2013, FINALISTA E VENCEDOR PELO PÚBLICO NA CATEGORIA CASAS URBANAS, PRÊMIO CASA CLAUDIA 2014, PRÊMIO O GLOBO 2014, MELHOR PROJETO DE ILUMINAÇÃO - CASA COR 2014.