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BC Arquitetos
Arquitetos em Rio De Janeiro
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    • ESCRITÓRIO BC ARQUITETOS , BC Arquitetos BC Arquitetos Escritórios modernos
    ESCRITÓRIO BC ARQUITETOS , BC Arquitetos BC Arquitetos Escritórios modernos
    ESCRITÓRIO BC ARQUITETOS , BC Arquitetos BC Arquitetos Escritórios modernos
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    ESCRITÓRIO BC ARQUITETOS
    RESIDÊNCIA JP GOLDEN GREEN, BC Arquitetos BC Arquitetos Salas de estar modernas
    RESIDÊNCIA JP GOLDEN GREEN, BC Arquitetos BC Arquitetos Salas de estar modernas
    RESIDÊNCIA JP GOLDEN GREEN, BC Arquitetos BC Arquitetos Salas de estar modernas
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    RESIDÊNCIA JP GOLDEN GREEN
    RESIDÊNCIA RP WIMBLEDON, BC Arquitetos BC Arquitetos Casas modernas
    RESIDÊNCIA RP WIMBLEDON, BC Arquitetos BC Arquitetos Casas modernas
    RESIDÊNCIA RP WIMBLEDON, BC Arquitetos BC Arquitetos Casas modernas
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    RESIDÊNCIA RP WIMBLEDON
    MOSTRA ARTEFACTO RIO 2015, BC Arquitetos BC Arquitetos Salas de estar modernas
    MOSTRA ARTEFACTO RIO 2015, BC Arquitetos BC Arquitetos Salas de estar modernas
    MOSTRA ARTEFACTO RIO 2015, BC Arquitetos BC Arquitetos Salas de estar modernas
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    MOSTRA ARTEFACTO RIO 2015
    Estar com Cinema Casa Cor 2014, BC Arquitetos BC Arquitetos Salas de estar modernas
    Estar com Cinema Casa Cor 2014, BC Arquitetos BC Arquitetos Salas de estar modernas
    Estar com Cinema Casa Cor 2014, BC Arquitetos BC Arquitetos Salas de estar modernas
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    Estar com Cinema Casa Cor 2014
    SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Quartos modernos
    SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Quartos modernos
    SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Salas de estar modernas
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    SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013

     SITUADO NO LEBON , NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, O BC ARQUITETOS FOI CRIADO EM 2003 PELOS ARQUITETOS BRUNO CARVALHO E CAMILA AVELAR, APÓS PASSAGEM POR ESCRITÓRIOS DE RENOME NO ÂMBITO NACIONAL. 

    O ESCRITÓRIO CONTA COM UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FORMADA POR DESIGNERS, ARQUITETOS E GESTORES - DESENVOLVENDO A GESTÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE INTERIORES. A ARQUITETURA QUE PERMEIA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO ESCRITÓRIO, BUSCA OS ELEMENTOS HORIZONTAIS, DE TRAÇOS LIMPOS E ATEMPORAIS FAZENDO UM LINK MUITO FORTE COM AS OBRAS DE ARTE E COM O DESIGN, TRANSMITINDO POESIA EM CADA ESPAÇO. 

    ALGUNS DE SEUS ÚLTIMOS TRABALHOS PUDERAM SER VISTOS NAS MOSTRAS CASA COR RIO 2013, CASA COR RIO 2014 E ARTEFACTO RIO 2015, DENTRE ELES, ALGUNS PRÊMIOS E PARTICIPAÇÕES ENTRE OS FINALISTAS, TAIS COMO: FINALISTA PRÊMIO DECA 2013, FINALISTA E VENCEDOR PELO PÚBLICO NA CATEGORIA CASAS URBANAS, PRÊMIO CASA CLAUDIA 2014, PRÊMIO O GLOBO 2014, MELHOR PROJETO DE ILUMINAÇÃO - CASA COR 2014.

    Serviços
    Arquitetura e Interiores
    Áreas servidas
    Rio de Janeiro l Brasil l Internacional
    Prêmios
    • FINALISTA PRÊMIO DECA 2013;
    • PRÊMIO CASA CLAUDIA 2014 –  CATEGORIA CASAS URBANAS;
    • PRÊMIO O GLOBO 2014 –  MELHOR PROJETO DE ILUMINAÇÃO – CASA COR 2014.
    Endereço
    Rua General Urquiza
    22431-040 Rio De Janeiro
    Brasil
    +55-2125115707 www.brunocarvalhoecamilaavelar.com.br

    Avaliações

    Claudilene Lene
    há cerca de 1 ano
    eduardo felipe dana dantas
    há cerca de 3 anos
    Miguel Granato
    há mais de 2 anos
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