No comando do escritório está Roseli Croce que atua no mercado há 22 anos.Tem como missão levar qualidade de vida através de projetos personalizados, privilegiando o conforto e a estética com critérios de funcionalidade, tecnologia, qualidade e sustentabilidade. Visando produzir espaços acolhedores que traduzam tranquilidade e irradiem boas sensações de maneira inovadora e acessível.

Roseli Croce não se prende a único viés e transita por diferentes estilos e tendências o que confere movimento a decoração e criatividade aos projetos.

A Spazhio Croce Interiores atua na elaboração e composição de ambientes, reformas, retrofit e consultoria em planejamentos de espaços corporativos, comerciais e residências.

Bem-vindo a Spazhio Croce Interiores