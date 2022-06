Andre Piva Arquitetura surgiu em 1995, e hoje figura entre os grandes escritórios de arquitetura e design do Rio de Janeiro. Contando com vinte profissionais entre arquitetos, administrativo , coordenadores etc.,o escritório subdivide-se nos setores arquitetura, decoração e design de produto onde cada projeto é cuidadosamente acompanhado por uma equipe altamente capacitada.

Recebemos nossos clientes em uma charmosa Casa na Gavea, situado na Rua das Acácias 108, ponto privilegiado em plena Gavea, bairro bucólico do Rio de Janeiro contribui para tornar a experiência de projetar ainda mais estimulante.

Possuímos sólida experiência em projetos de arquitetura de interiores residenciais, comerciais e corporativos, além de também executarmos projetos especiais para mostras e eventos.

Configuram em nosso portifólio residencial áreas nobres de cidades como Rio de Janeiro, Angra, Búzios e São Paulo.

No setor coorporativo, atuamos no Brasil inteiro e em alguns países como Angola e Portugal.

Participamos de mostras e eventos como Casa Cor Rio, Mostra Artefacto, Fashion Rio, SP Fashion Week

Boa parte de nossos projetos foi publicada em livros e revistas especializadas em arquitetura e design, nacionais e internacionais, entre eles a coleção ARQTE, do MCA Studio, o livro “50 of the World's Best Apartments” da editora Images Publishing e revistas Casa Vogue e Kaza, nesta última participamos de duas edições do caderno especial de projetos – Destaques Kaza.

Nosso diferencial está na formação de uma equipe multicultural, com investimentos na capacitação de nossos arquitetos, trainees e estagiários, por meio de atividades, cursos, incentivos à pesquisa e discussões voltados para a arquitetura e o design. O reflexo desse investimento se dá na baixa rotatividade de profissionais no quadro da empresa, o que contribui ainda mais para qualidade e o sucesso de nossos projetos.