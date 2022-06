A Sesso & Dalanezi Arquitetura+Design foi criada pelos jovens arquitetos Marcello Sesso e Débora Dalanezi, em 2009, sob uma premissa simples: viabilizar sonhos. Primando pela união da estética com o funcional e do criativo com o sofisticado, os sócios desenvolvem projetos sob medida para as necessidades de seus clientes, sem perder de vista o bom gosto, a inovação, o design exclusivo e a otimização do espaço.

Mais do que um projeto, o escritório oferece assessoria personalizada. É um trabalho pessoal, cuidadoso e detalhista, que reúne o que há de melhor no mercado para criar ambientes exclusivos, inspiradores e atemporais. A visão conceitual dos arquitetos é complementada por uma equipe altamente capacitada e especializada, transformando ideias em espaços concretos e humanos. Da criação do projeto ao gerenciamento da obra, passando por uma produção impecável e decoração exclusiva, a Sesso & Dalanezi Arquitetura+Design orgulha-se em oferecer um serviço completo, pautado por inovação, transparência e qualidade.

.

Marcello Sesso

Nascido em São Paulo, capital, e graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie no ano de 2006, Marcello possui especializações em paisagismo, otimização de recursos, planejamento e estratégia coorporativa. Em 2009, concluiu uma pós-graduação, também pela Universidade Mackenzie, em Gerenciamento de Empreendimentos na Construção Civil, com foco em sustentabilidade. Com vasta experiência na concepção de projetos e gerenciamento de obras, Marcello reúne em seu trabalho criatividade e sofisticação, desenhando espaços que vão além do desejo do cliente. “A arquitetura é um instrumento com o qual podemos construir coisas belas, transformando ambientes e paisagens.”

.

Débora Dalanezi

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie em 2006, Débora possui especializações em luminotécnica residencial e corporativa, além de vasto know-how em decoração e produção. Nascida em São Paulo, capital, a jovem arquiteta solidificou sua carreira agregando toda a sua expertise ao respeito pela ideia do cliente. Há dez anos gerenciando obras e projetos, Débora defende que “flexibilidade e compreensão ao cliente são essenciais no processo de criação. Materializar um desejo no auge da sua funcionalidade é um exercício que fazemos diariamente, cultivando cada resultado”.