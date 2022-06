Com escritório desde 2012, as arquitetas Tárcyla Carreiro (formada pelo UNIPÊ – Centro Universitário de João Pessoa e especialista em Master em Arquitetura pelo IPOG) e Savane Lucena (formada pelo UNIPÊ – Centro Universitário de João Pessoa e formanda de Design de Interiores pelo IFPB) trabalham com projetos residenciais, comerciais, coorporativos, assim como de Interiores.

Para elas, atender as particularidades dos projetos com harmonia, elegância, beleza, estilo e personalidade é um dos principais caminhos para a satisfação e a realização do sonho de cada cliente. Assim como, o acompanhamento à execução de cada obra, garantindo segurança e atenção ao mesmo sem distinção.

Para o escritório o compromisso com a qualidade técnica projetual é indispensável para consolidar com excelência o resultado pretendido.