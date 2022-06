A Stancati Arquitetura Corporativa é um dos escritórios pioneiros em arquitetura corporativa do Brasil, com mais de 1 milhão de m2 em projetos e nada menos do que 300 clientes ao longo de sua trajetória.

Sua inspiração diária é a busca incessante pela “melhor solução por m2” na sua medida, para cada cliente, sendo ele PMG. A qualidade é baseada em sustentabilidade, normas ISO 9001/2000 e no sistema de gerenciamento PMI. Sob liderança de Marco Antonio Stancati e Volmar Leal Stancati, sua equipe de alta performance atua em arquitetura, engenharia, design e gerenciamento, tanto em projetos corporativos como industriais, comerciais e residenciais.