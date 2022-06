A TRIARQ desenvolve planos de arquitetura e design para transformar espaços em ambientes únicos, sempre em busca do conforto e bem-estar que hoje são imprescindíveis.Valorizando linhas simples e uma linguagem contemporânea, os nossos projetos são idealizados de forma a agregar as melhores soluções técnicas e funcionais em cada espaço.Atuando no mercado desde 2005 e com uma gama diversa de trabalhos realizados, as arquitetas Ana Paula Briza e Fernanda Takadachi atendem de forma diferenciada, com alto nível de serviço e a certeza de um resultado de sucesso.