Fundado em 2008, na cidade de Belo Horizonte, o ÓBVIO: escritório de arquitetura tem à frente as sócias Luciana Araújo e Nathália Otoni, profissionais formadas pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais.

Desde então, acredita na concepção de um trabalho em equipe norteado por decisões tomadas de forma horizontal e democrática.

Nossas propostas resultam na tradução criativa de todas as informações que recebemos sobre contextos, condições e programas.

Acreditamos que o projeto arquitetônico não é apenas inspiração, e sim saber reconhecer no óbvio as soluções a partir de muito estudo e investigação. O nome do escritório surgiu deste conceito, uma vez que o “o óbvio só se torna óbvio para a mente preparada”.