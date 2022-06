Olá, meu nome é Juliana Damasio, sou arquiteta formada pela Universidade Católica de Pelotas, pós-graduada em Construções Sustentáveis pela Universidade Cidade de São Paulo e mestre em Engenharia Mecânica na linha de pesquisa de Engenharia de Energia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Possuo participações na mostra CASACOR RS e em 2018 fui vencedora de Menção Honrosa em Gestão de Água e Energia no concurso nacional Desafio Casa Sustentável, promovido pela CASACOR SP.



Depois de alguns anos a frente da Eco Elemento, decidi que era hora de passar a assinar meus projetos com uma empresa que levasse meu nome próprio. O novo escritório, com foco na sustentabilidade inteligente em ambientes sofisticados, tem como proposta unir o luxo ao essencial, utilizando sempre que possível a inteligência ecológica aliada ao conceito de durabilidade. Meus projetos são totalmente personalizados e levam em conta os desejos de cada cliente, sem perder a funcionalidade e o bom gosto das propostas.

Neste site você encontrará um pouco do meu trabalho. Espero que goste e entre em contato para fazermos um lindo projeto para o seu ambiente! Abraços