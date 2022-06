Carolina Mota é Arquiteta e Urbanista, formada em 2003 pela FAUPE -

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco. Fez especialização em Arquitetura Comercial pela UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos - RS em 2004 e em Iluminação e Design de Interiores em 2012 pelo Instituto de Pós Graduação - IPOG/ PE, desse modo obtendo a especialização em Lighting Designer.

Desenvolve diversos trabalhos de arquitetura, interiores e iluminação na áreas residencial e comercial. Sempre participa e se atualiza através de eventos de arquitetura e interiores em todo o país. Já atuou em eventos de arquitetura e design como a CasaCor Alagoas por dois anos consecutivos.

A proposta da arquiteta é desenvolver projetos que aliem a estética com a funcionalidade, onde a forma e a beleza estão sempre em harmonia com o uso e função, atendendo sempre as necessidades e consequente satisfação do cliente.