A arquitetura está presente na minha vida desde muito cedo. Aos 15 anos já pude ter a experiência do meu primeiro emprego na área. Após, ingressei na Universidade Feevale, e sempre me mantive inserida no meio profissional. Acredito que a arquitetura faça parte da minha essência, pois trabalho com o que amo e me realizo.

Entre 2011 e 2012 tive a oportunidade de participar de um intercâmbio acadêmico, com duração de seis meses, para a Itália. Residi em Mantova, cidade próxima à Verona, e estudei na Politecnico di Milano. Sem dúvidas, foi uma experiência ímpar poder estudar no considerado berço da arquitetura e ainda, vivenciar a arquitetura de um ponto de vista diferente do Brasil, devido a todos os costumes locais. O escritório está sempre em busca do desenvolvimento e a realização de projetos autênticos, atendendo as necessidades específicas de cada cliente. A sua satisfação é a nossa realização!Venha transformar seus sonhos em realidade!

“A gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem.” Oscar Niemeyer